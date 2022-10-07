В Березовском два поселка остались без отопления из-за долгов за газ

Котельную отключили из-за долгов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Березовском 5 октября два поселка Ключевск и Монетный остались без отопления. Холодно и в жилых домах и в соцобъектах. Все дело в том, что из-за долгов от газа отключили котельную. Причем задолженность накопилась, как у населения, так и управляющей компании.

- С жителями мы ведем большую работу, направленную на взыскание задолженностей: ежемесячно проходят комиссии по работе с должниками, перед началом отопительного сезона в поселках были развернуты дополнительные пункты приема платежей, на подъездах размещались красные квитанции злостных неплательщиков, - рассказал Заместитель главы администрации Березовского по вопросам ЖКХ Антон Еловиков. - Сейчас мы делаем все возможное, чтобы оперативно вернуть жителям Монетного и Ключевска тепло.

По его словам, сейчас по поводу отключения поселков от отопления уже составлено обращение в надзорные органы. Замглавы надеется, что судебные процедуры пройдут оперативно и жителям Ключевска и Монетного вернут тепло в дома.