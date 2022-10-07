Фото: группа «ВКонтакте» «Зооспас в Екатеринбурге»

В Екатеринбурге волонтеры спасли кошку, несколько дней просидевшую в вентиляции. Питомица сбежала от хозяев из квартиры в подъезд и пропала. Никто не знал, куда она исчезла, пока не услышали «мяу» откуда-то из стены в ванной. Вызванные спасатели сразу стали сначала изучать дом, чтобы понять, куда могла деться беглянка.

- Дом имеет переменную этажность, есть участок в 10 этажей. К счастью, события происходили в 6-этажной секции - по нашим теперешним меркам достать кошку с такой глубины это задачка учебного уровня, - рассказывает Евгений Зенков в группе «ВКонтакте» «Зооспас в Екатеринбурге». - На чердак ведет обычная лестница, которая после верхней лестничной площадки перекрыта решетчатой дверью - человека не пропустит, а кошка пройдет свободно. После нее других преград на чердак уже нет.

Зооспасатели проникли на технический этаж, нашли выход вентиляционной шахты, спустили туда камеру и увидели, что кошка действительно там, где они предполагали.

- Глаза кошки периодически были видны на протяжении всего спуска, а с расстояния в два последних метра стала полностью видна она сама - роскошная рыжая красавица, - отметил Евгений Зенков.

Когда была спущена спасательная веревка, то кошка через некоторое время зашла в петлю передними лапами и ее спасли из заточения в вентиляции.