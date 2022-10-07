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Общество7 октября 2022 6:58

Владелец небоскреба «Высоцкий» представит на Градсовете варианты облика новой высотки

Он признался, что хочет сделать здание визитной карточкой Екатеринбурга
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
строительство может начаться в конце зимы или начале весны

строительство может начаться в конце зимы или начале весны

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Владелец небоскреба «Высоцкий» Андрей Гавриловский представит на Градсовете семь-восемь вариантов внешнего вида новой высотки. Она появится рядом с «Высоцким». Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил сам бизнесмен.

- Проекты разрабатывали наши лучшие екатеринбургские архитектурные бюро. Мы хотим услышать мнения Градсовета, чиновников, тех, кто придет на Градсовет. В это время же еще будет проходить форум 100+ TechnoBuild. Мы хотим сделать еще одну визитную карточку города, - рассказал Гавриловский.

Бизнесмен отметил, что подготовка к строительству уже идет. По его словам, строительство может начаться в конце зимы или начале весны, когда будут подписаны все необходимые бумаги.

В 2021 году Гавриловский рассказывал «КП-Екатеринбург», что в здании будет 47 этажей. Небоскреб будет многопрофильным. В нем разместят офисы, рестораны и гостиницу. Там же появится многоуровневая парковка для машин.