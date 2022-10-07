Житель Магнитогорска получил штраф за то, что уснул в Кольцово и нецензурно выражался

Мужчина нарушал общественный порядок Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кольцово днем, 6 октября в стерильную зону терминала «В» вызвали наряд полиции из-за буянившего мужчины. Транспортные полицейские, прибывшие на место, выяснили, что 48-летний житель Магнитогорска, находясь в стерильной зоне во время ожидания, уснул и опоздал на свой рейс, а когда проснулся начал вести себя неподобающим образом.

- Нарушитель по внешним признакам находился в состоянии опьянения, нарушал общественный порядок, выражался грубой нецензурной бранью в отношении работников авиапредприятия, - рассказали в ЛО МВД России в аэропорту «Кольцово».

Правонарушителя доставили в дежурную часть Линейного отдела МВД России в аэропорту Кольцово, где составили на него протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

Напомним, 30 сентября в Кольцово задержали жительницу Первоуральска, курившую в самолете. На женщину составили два административных протокола.