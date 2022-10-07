Мэр Екатеринбурга впервые высказался о частичной мобилизации

По его словам, сотрудники администрации не уклоняются от мобилизации Фото: Алексей БУЛАТОВ

7 октября прошло открытие чемпионата России по высокоточной стрельбе. Свердловский полигон посетил мэр Екатеринбурга. Алексей Орлов продемонстрировал свои навыки стрельбы и показал, как метко он попадает по тарелочкам. Тогда он и высказался о частичной мобилизации и рассказал о призыве чиновников города.

- У нас в основном бронированные ребята. Потому что их работа связана с жизнеобеспечением населения и управлением городским хозяйством. У нас никто не бегает. Ни от военкоматов, никуда. Я категорический противник. Те, кто должен служить и должен быть мобилизован, безусловно, будут мобилизованы. Мы сейчас как раз занимаемся сверкой учетов с военкоматом, отрабатываем наш мобилизационный отдел, - цитирует мэра Алексея Орлова портал E1.RU

Ранее мы рассказывали о екатеринбургском актере, вызвавшемся добровольцем на спецоперацию.

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