В Екатеринбурге будут судить молодого человека за телефонное мошенничество

Обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге будут судить 19-летнего молодого человека, которого обвиняют в участии в мошеннической схеме «родственник попал в ДТП». Он, по версии следствия, выполнял роль курьера.

- По версии следствия, обвиняемый при помощи своего сотового телефона, используя сеть «Интернет», через приложение вступил в преступный сговор с неизвестными лицами, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, - сообщает прокуратура Свердловской области.

Молодой человек стал курьером. Его сообщники звонили жертвам, живущим в Екатеринбурге. Они сообщали им, что их родственник попал в сложную ситуацию и ему нужны деньги для решения проблем. После этого обвиняемый приезжал к потерпевшим и забирал у них деньги.

В июле 2022 года аферисты позвонили пенсионерке. Неустановленная мошенница выдала себя за внучку потерпевшей и сообщила, что стала виновницей ДТП. После этого потерпевшей предложили заплатить за непривлечение внучки к уголовной ответственности. Пенсионерка передала обвиняемому 300 тысяч рублей.

Молодого человека обвиняют по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере). Ему грозит до шести лет лишения свободы.