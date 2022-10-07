В Нижнем Тагиле мобилизовали отца, воспитывающего четырех детей

25 сентября мужчину отправили в сборный пункт в свердловском селе Елань Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле мобилизовали 38-летнего Александра Куракина, который воспитывает четырех несовершеннолетних детей. Общих детей у него с супругой трое – 3,5 и 10 лет. А 14-летний подросток - сын жены от первого брака. Куракин также его воспитывает. Об этом сообщает ИА «Все новости».

- Муж давно хотели оформить опекунство, но для этого нужно, чтобы родной отец старшего сына отказался от него, но он не хочет этого делать, хотя в его жизни никак не участвует. Именно Александр стал настоящим отцом старшего ребенка, - рассказала супруга мобилизованного.

Она отметила, что в садике, потом в школе, больнице Куракина знают как отца мальчика. Кроме того, семья стала победителем в конкурсе «Родительский подвиг».

Мужчина проходил срочную службу в армии. Там он был стрелком. Однако боевого опыта он не имеет. До получения повестки, которая пришла ему 23 сентября, многодетный отец работал мастером в местной организации «МММ-Д2». 25 сентября Куракина отправили в сборный пункт в свердловском селе Елань. На момент публикации «КП-Екатеринбург» не удалось получить комментарий Свердловского военного комиссариата.