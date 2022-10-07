В мэрии сообщили, что владелец автовокзала обязан до 2028 года предоставлять услуги пассажирам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском закрывается автовокзал. Объявление об этом появилось на кассе автовокзала. В нем сообщается, что с 10 ноября 2022 года ООО «АВИС» прекратит обслуживание пассажиров пригородных и междугородних маршрутов. В администрации города сообщили, что держат этот вопрос на контроле и пообещали, что автобусы все равно будут ходить.

- Автобусы как ходили, так и будут ходить. Задача муниципалитета - обеспечить функционирование автовокзала с соблюдением мер транспортной безопасности, - рассказал первый заместитель главы города Дмитрий Башарин.

Он объяснил, что владелец автовокзала, как собственник, обязан до 2028 года предоставлять услуги пассажирам. Он не вправе в одностороннем порядке от них отказаться.

Сейчас, по словам Дмитрия Башарина, идет переговорный процесс совместно с владельцем здания автовокзала, Министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, а также перевозчиками, который нацелен на то, чтобы сохранить статус-кво.