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Общество7 октября 2022 4:10

В Екатеринбурге энергетики обнаружили майнинговую ферму

Неизвестные подключились к трансформаторной подстанции
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Специалисты обнаружили 30 единиц интегральных схем специального назначения, подключенных от трансформаторной подстанции самовольно

Специалисты обнаружили 30 единиц интегральных схем специального назначения, подключенных от трансформаторной подстанции самовольно

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге энергетики проверяли линии электропередачи, на которых фиксируются высокие потери электроэнергии и обнаружили самовольное подключение к трансформаторной подстанции на проспекте Космонавтов, напротив дома 101а. С квадрокоптера увидели, что рядом расположена площадка для хранения киосков, в двух из которых размещено оборудование для майнинга криптовалюты.

- При осмотре территории обнаружены в работающем состоянии 30 единиц интегральных схем специального назначения, подключенных от трансформаторной подстанции самовольно - без договора энергоснабжения, - рассказали в пресс-службе «Россети Урал».

Указанное оборудование размещалось и работало в павильонах на территории огороженного земельного участка. Специалисты в этот же день отключили ферму по производству криптовалюты и демонтировали питающий ее кабель.

Сейчас сотрудники «Россети Урал»-«Екатеринбург» устанавливают людей, причастных к деятельности фермы по производству криптовалюты. Кроме того, производится расчет ущерба и определяется период бездоговорного использования электроэнергии.