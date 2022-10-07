В Екатеринбурге энергетики обнаружили майнинговую ферму

Специалисты обнаружили 30 единиц интегральных схем специального назначения, подключенных от трансформаторной подстанции самовольно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге энергетики проверяли линии электропередачи, на которых фиксируются высокие потери электроэнергии и обнаружили самовольное подключение к трансформаторной подстанции на проспекте Космонавтов, напротив дома 101а. С квадрокоптера увидели, что рядом расположена площадка для хранения киосков, в двух из которых размещено оборудование для майнинга криптовалюты.

- При осмотре территории обнаружены в работающем состоянии 30 единиц интегральных схем специального назначения, подключенных от трансформаторной подстанции самовольно - без договора энергоснабжения, - рассказали в пресс-службе «Россети Урал».

Указанное оборудование размещалось и работало в павильонах на территории огороженного земельного участка. Специалисты в этот же день отключили ферму по производству криптовалюты и демонтировали питающий ее кабель.

Сейчас сотрудники «Россети Урал»-«Екатеринбург» устанавливают людей, причастных к деятельности фермы по производству криптовалюты. Кроме того, производится расчет ущерба и определяется период бездоговорного использования электроэнергии.