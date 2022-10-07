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Общество7 октября 2022 3:17

Жителей Екатеринбурга разбудил странный гул

Горожане услышали странный звук два раза за ночь
Авторы (2):
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
Странный гул горожане слышат уже не в первый раз Фото: читатель КП

Странный гул горожане слышат уже не в первый раз Фото: читатель КП

Екатеринбуржцев этой ночью с 6 на 7 октября, снова разбудил странный гул. Звук похожий на гул от самолета, услышали жители Ленинского района. По словам очевидцев, его было слышно не один раз.

- Я была в гостях у подруги. Сначала услышали его около 02:00 ночи, мы тогда еще не спали. А потом проснулись от него около 03:20, - рассказали читательница «КП-Екатеринбург».

Напомним, в ночь на 5 октября горожане также проснулись от странного громкого гула. Тогда его услышали жители Вторчермета. По словам очевидца, гул стал слышен около 02:30 и исчез через час. Горожане отмечают, что при закрытых окнах в квартире гул звучит как «противный писк» и мешает спать.