Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге из-за пьяного водителя BMW в ДТП пострадал ребенок. Все произошло накануне вечером, 6 октября на Амундсена,53.

- Водитель автомашины BMW Х5, двигаясь по ул. Волгоградская со стороны ул. Чкалова в сторону ул. Московская, не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства, допустил наезд на препятствие (столб освещения) с последующим наездом на стоящее на заправочной станции транспортное средство Hyundai Accent, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

В Hyundai Accent в детском кресле находился девятилетний мальчик. С ушибом головы его доставили в больницу. К счастью, травма оказалась несерьезной и после осмотра его отпустили домой.

Водитель Hyundai Accent рассказал сотрудникам ГИБДД, что сначала услышал скрежет на проезжей части, а затем почувствовал удар в заднюю часть автомобиля.

За рулем BMW находился 40-летний мужчина, имеющий стаж вождения 20 лет. По данным ГИБДД, к административной ответственности за нарушение ПДД он привлекался 11 раз. То, что он был пьян, показало медосвидетельствование. Мужчину привлекли к ответственности по ст.12.8 КоАП РФ.