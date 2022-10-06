На Урале завершились поиски 13-летнего мальчика, пропавшего по пути в школу

Юного уральца разыскивали волонтеры отряда «Прорыв», а также полицейские Фото: Алексей БУЛАТОВ

В селе Новоалексеевское под Первоуральском завершились поиски 13-летнего школьника, который вышел из дома на занятия 5 октября и перестал выходить на связь. За помощью обратился отец мальчика.

Юного уральца разыскивали волонтеры отряда «Прорыв», а также полицейские, при этом в правоохранительных органах рассказали, что раньше он уже сбегал из дома, а также состоит на учете, его воспитанием занимаются отец и бабушка.

- Мальчик найден, жив, всем спасибо за участие в поисках, - сообщили в «Прорыве».

Напомним, в Екатеринбурге волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» разыскивают пропавшего 28-летнего Константина Дмитриевича Пошлякова. Мужчина вышел из дома 28 сентября и перестал выходить на связь, с тех пор нет никакой информации об его местонахождении.