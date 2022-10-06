В Екатеринбурге пропал 28-летний мужчина

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

В Екатеринбурге волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» разыскивают пропавшего 28-летнего Константина Дмитриевича Пошлякова. Мужчина вышел из дома 28 сентября и перестал выходить на связь, с тех пор нет никакой информации об его местонахождении.

- Приметы пропавшего: 170 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы, карие глаза, - сообщают добровольцы.

В день исчезновения он был одет в темно-коричневую толстовку, черную футболку, черные спортивные штаны и серые кроссовки.

Если вы знаете, где может находиться Константин Пошляков, сообщите любую информацию по номеру горячей линии «ЛизаАлерт» 88007005452 или свяжитесь по единому телефону вызова экстренных служб «112».