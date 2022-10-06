Уполномоченный по правам человека в РФ посетила 32-й военный городок Екатеринбурга

Фото: пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Свердловской области

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова посетила 32-й военный городок Екатеринбурга. Омбудсмен отметила, что ей было важно пообщаться с военнослужащими, понять, что людей волнует, какая им нужна поддержка.

- Общие впечатления - все организовано на достойном уровне. На каждом этапе есть консультанты и специалисты. Военные, которые выполняют задачу по набору, и сами мобилизованные обеспечены спальным местом, достойным питанием, есть медчасть, - написала Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.

Кстати, по утверждениям омбудсмена, к мобилизованным должны приходить консультанты, которые смогли бы отвечать на вопросы об отсрочках, кредитных каникулах и прочем.