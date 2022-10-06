Их встретили и проводили под охраной сотрудников полиции к центру временного пребывания. Фото: предоставлено В.Н. Горелых

В Екатеринбург приехала очередная группа беженцев Донбасса, в уральскую столицу на пассажирском поезде прибыли 38 человек, включая семерых детей. Их встретили и проводили под охраной сотрудников полиции к центру временного пребывания.

- Среди людей, прибывших на Урал и переживших ужасы постоянных бомбежек украинских националистов, есть пожилые люди, а также несовершеннолетние, - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По словам 59-летней жительницы Славянска, украинская авиация бомбила город для запугивания, поэтому ее семья и решила уехать в Россию.

- В планах уроженки Донецкой области принять гражданство и получить паспорт Российской Федерации.Прибывшие граждане выразили благодарность за комфортную поездку и за всю оказанную им помощь в дороге.