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Общество6 октября 2022 14:48

В Екатеринбурге мужчина смог получить зарплату только после вмешательства прокуратуры

Предприятие задолжало ему больше 350 тысяч рублей
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
В 2018 году мужчину приняли на работу в ООО «Сантехкомплектсервис» на должность заместителя директора по продажам

В 2018 году мужчину приняли на работу в ООО «Сантехкомплектсервис» на должность заместителя директора по продажам

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сотрудник местного предприятия смог получить зарплату только после вмешательства прокуратуры. Во время разбирательства выяснилось, что в 2018 году мужчину приняли на работу в ООО «Сантехкомплектсервис» на должность заместителя директора по продажам.

- С уральцем был заключен трудовой договор. Заработная плата выплачивается работникам 10 и 25 числа каждого месяца. При этом перед заявителем образовалась задолженность по выплате денег с октября 2020 по август 2021 в размере свыше 350 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

После обращения ведомство вынесло представление директору об устранении нарушений трудового законодательства. По его результатам задолженность была погашена в полном объеме.