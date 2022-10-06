Жители Ямала собрали миллион рублей на нужды мобилизованных

Также волонтерам передавали теплые вещи
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Больше миллиона рублей собрали жители Ямала на покупку необходимого для участников СВО.
- В последние дни было принесено просто колоссальное количество посылок. Итоговый вес и объем собранного будет позже, когда все посчитаем. Что касается финансов – в этот раз мы побили рекорд – собрали больше миллиона рублей. На эти деньги сможем закупить много необходимых мелочей для наших бойцов и медикаменты для госпиталей Донецка, где проходят лечение наши ребята, - рассказал активист Игорь Заборовский.
Ранее мы рассказывали, во сколько обойдется сбор мобилизованного.
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