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Общество6 октября 2022 14:32

Жители Ямала собрали миллион рублей на нужды мобилизованных

На них будет куплено все необходимое для военнослужащих
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Также волонтерам передавали теплые вещи

Также волонтерам передавали теплые вещи

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Больше миллиона рублей собрали жители Ямала на покупку необходимого для участников СВО.

- В последние дни было принесено просто колоссальное количество посылок. Итоговый вес и объем собранного будет позже, когда все посчитаем. Что касается финансов – в этот раз мы побили рекорд – собрали больше миллиона рублей. На эти деньги сможем закупить много необходимых мелочей для наших бойцов и медикаменты для госпиталей Донецка, где проходят лечение наши ребята, - рассказал активист Игорь Заборовский.

Ранее мы рассказывали, во сколько обойдется сбор мобилизованного.

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