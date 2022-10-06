В Екатеринбурге 61-летний мужчина ударил ножом товарища во время алкогольного застолья

Диалог на повышенных тонах перерос в драку и поножовщину Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 61-летний мужчина ударил ножом своего 32-летнего знакомого во время алкогольного застолья. Пострадавшего увезли из переулка Муратовского в реанимационное отделение ГКБ № 36, в полицию обратились врачи этого медицинского учреждения.

- Судебно-медицинская экспертиза показала, что гражданину был нанесен тяжкий вред здоровью. Врачи диагностировали у потерпевшего проникающее ножевое ранение живота, - рассказали в УМВД по Екатеринбургу.

Подозреваемого удалось быстро задержать, уральца доставили в отделение, где он признался, что между ними произошел словесный конфликт. После чего диалог на повышенных тонах перерос в драку и поножовщину.

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Нападавшему грозит до 10 лет лишения свободы, - добавили в полиции.