В Екатеринбурге около Кольцово фура «потеряла» контейнеры от ракет

В ДТП никто не пострадал. Фото: скриншот видео паблика «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте»

В Екатеринбурге около аэропорта Кольцово у фуры отцепился груз, похожий на ракеты. Видео разместил паблик «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте».

В Центральном военном округе (ЦВО) объяснили, что это были пустые контейнеры от ракет.

- Гражданский транспорт перевозил пустые контейнеры от ракет на завод, водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание прицепа, - рассказали в ЦВО «КП-Екатеринбург».

Там отметили, что в ДТП никто не пострадал. Также инцидент не нанес повреждений ни машине, ни окружающей среде. Прицеп поставили на место, и водитель продолжил поездку.

Ранее в Екатеринбурге жители Академического района рассказали, что слышат громкие звуки стрельбы и взрывов. В Центральном военном округе «КП-Екатеринбург» сообщили, что это может быть из-за учений на Свердловском полигоне.