В Екатеринбурге в военкомате мобилизованных отправляют обратно домой

С вещами нужно будет явиться в военкомат, когда будет соответствующий приказ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге мобилизованных не отправляют в учебный центр. Их разворачивают в военкомате и направляют домой.

- В военкомате вручили новую повестку с отметкой «до особого распоряжения». Объясняется тем, что пока никого не забирают, - рассказал один из мобилизованных порталу E1.RU.

Ему повестка пришла 30 сентября по адресу прописки. Молодой человек пришел 6 октября в военкомат Орджоникидзевского района. По его словам, с вещами нужно будет явиться, когда будет приказ.

В Свердловском областном военкомате сообщили, что отправка мобилизованных идет по плану. Там отметили, что призыв идет в зависимости от задания, которое у каждого военкомата свое.

Ранее в Кушве мобилизованных военных вернули домой спустя полдня после проводов. Солдат посадили в автобус и куда-то увезли, но затем они прибыли обратно. Проводы прошли 4 октября.