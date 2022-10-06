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Общество6 октября 2022 12:49

В Свердловской области был собран рекордный урожай зерна

В этом году было собрано рекордное количество урожая зерновых культур
Дарья ЧИПУРИНА
Засушливое лето никак не повлияло на количество урожая

Засушливое лето никак не повлияло на количество урожая

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области был собран рекордный урожай зерна. Такое заявление сделал Артем Бахтерев, исполняющий обязанности министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области рассказал о том.

- Уборочная кампания близится к завершению. В Свердловской области будет собран рекордный урожай зерновых культур. Уже собрано более 900 тысяч тонн. С точки зрения овощного набора - картофель собран с более 50% площадей, столько же осталось овощей, - рассказал министр.

Засушливое лето никак не повлияло на количество урожая. В этом году его даже больше, чем в прошлом. Это произошло благодаря осадкам.