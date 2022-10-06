Засушливое лето никак не повлияло на количество урожая Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области был собран рекордный урожай зерна. Такое заявление сделал Артем Бахтерев, исполняющий обязанности министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области рассказал о том.

- Уборочная кампания близится к завершению. В Свердловской области будет собран рекордный урожай зерновых культур. Уже собрано более 900 тысяч тонн. С точки зрения овощного набора - картофель собран с более 50% площадей, столько же осталось овощей, - рассказал министр.

Засушливое лето никак не повлияло на количество урожая. В этом году его даже больше, чем в прошлом. Это произошло благодаря осадкам.