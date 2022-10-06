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Общество6 октября 2022 12:46

В Екатеринбурге закроют проезд по перекрестку улиц Лучистой и Чемпионов

Там будет идти реконструкция дороги
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
На время работ транспорт будет направлен по недавно построенной нечетной стороне улицы Лучистой

На время работ транспорт будет направлен по недавно построенной нечетной стороне улицы Лучистой

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге временно ограничат проезд транспорта по перекрестку улиц Лучистой и Чемпионов. Его перекроют с 18 по 20 октября 2022 года, сообщает мэрия.

- Закрыть участок необходимо для реконструкции улицы Лучистой, - говорится в сообщении.

Участок перекроют специалисты ООО «ГУДСР». На время работ транспорт будет направлен по недавно построенной нечетной стороне улицы Лучистой.

Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.

Ранее стало известно, что автомобилисты не смогут попасть в переулок Каслинский с 8 по 22 октября. А с 26 сентября по 8 октября будет закрыта улица Мраморская. Кроме того, с 10 октября по 10 ноября будет закрыт проезд по переулку Столярный.