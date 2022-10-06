В Екатеринбурге закроют проезд по перекрестку улиц Лучистой и Чемпионов

На время работ транспорт будет направлен по недавно построенной нечетной стороне улицы Лучистой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге временно ограничат проезд транспорта по перекрестку улиц Лучистой и Чемпионов. Его перекроют с 18 по 20 октября 2022 года, сообщает мэрия.

- Закрыть участок необходимо для реконструкции улицы Лучистой, - говорится в сообщении.

Участок перекроют специалисты ООО «ГУДСР». На время работ транспорт будет направлен по недавно построенной нечетной стороне улицы Лучистой.

Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.

Ранее стало известно, что автомобилисты не смогут попасть в переулок Каслинский с 8 по 22 октября. А с 26 сентября по 8 октября будет закрыта улица Мраморская. Кроме того, с 10 октября по 10 ноября будет закрыт проезд по переулку Столярный.