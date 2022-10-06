Пьесу Николая Коляды отменили в Чехии

Коляда признался, что потеряет одну или две тысячи евро Фото: Алексей БУЛАТОВ

Один из театров Чехии отказался ставить пьесу «Тутанхамон» драматурга Николая Коляды. Об этом его уведомило Польское авторское общество ZAiKS

- С сожалением сообщаю вам, что в связи со сложившейся ситуацией театр в Чехии вышел из проекта по постановке спектакля «Тутанхамон», - говорится в письме.

Чехи не поставили пьесу и не заплатили Николаю Коляде гонорар.

- Еще в марте месяце они мне написали, что постановка пьесы откладывается, были очень вежливы, потом написали, что подождут до осени. И вот пришло грозное письмо: отменяется и все! Ну, отменили и отменили. Одна беда, я не получу гонорар, потеряю тысячу или две тысячи евро. А так мне вообще по барабану,- рассказал «КП-Екатеринбург» Коляда.

Сам драматург уточняет, что пьеса будет ставиться дальше и в России, и за ее пределами.