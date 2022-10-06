В Волчихинское водохранилище запустили более 61 тысячи рыбок

Вероятность того, что рыба приживется в новых условиях, достаточно высокая. Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

В Волчихинское водохранилище выпустили больше 61 тысячи рыбок. Новоселы займутся улучшением качества питьевой воды. Зарыбление провели после капитального ремонта гидротехнического сооружения, еще в прошлом году специалисты начали выращивать сазанов.

- Одним из условий проведения работ было значительное опорожнение водохранилища. В связи с этим мы должны были компенсировать возможный нанесенный вред экологии и выполнить зарыбление, - рассказывают специалисты «Водоканала».

Вероятность того, что рыба приживется в новых условиях, достаточно высокая, так как ее выращивали давно, и она достаточно крупная.

- По мнению экологов, сазаны помогут очистить водоем от зарастания водорослями: рыба подрывает корни водных растений, съедает их. В итоге это положительно сказывается на экосистеме, - добавили в мэрии.