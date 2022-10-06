В Екатеринбурге 21-летнего парня осудят за незаконный майнинг криптовалюты

Специалисты выяснили, что компьютеры поражены вирусом. Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

В Екатеринбурге перед судом предстанет 21-летний парень из Москвы, который незаконно майнил криптовалюту в компьютерных клубах города. Известно, что злоумышленник действовал не в одиночку, при этом программное обеспечение тщательно маскировалось.

- Владелец одного из игровых салонов обратил внимание, что техника перегревается, тратит значительную часть вычислительных возможностей на посторонние процессы и работает на пределе. Он обратился за помощью в органы внутренних дел, - рассказали в ГУ МВД по Свердловской области.

Специалисты выяснили, что компьютеры поражены вирусом, аналогичные программы были обнаружены в пяти заведениях города.

- Организатора группы, жителя Москвы, задержали в одном из клубов, он дал признательные показания. Его подельник, гражданин Киргизской Республики, успел скрыться, - добавили в полиции.

Жителю столицы предъявили обвинение по 18 эпизодам по статьям «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ» и «Неправомерный доступ к компьютерной информации».