В Новоуральске встретили военных, вернувшихся со спецоперации

Один из солдат рассказал, что собирается съесть мороженое, пельмени и лечь спать. Фото: паблик «Вместе Zа Мир» во «ВКонтакте»

В Новоуральск 6 октября вернулись солдаты, участвовавшие в спецоперации на Украине. Об этом сообщает паблик благотворительной акции в поддержку российских военных «Вместе Zа Мир» во «ВКонтакте».

- Сейчас куплю мороженое, потом поем пельменей. И спать… - приводит сообщество слова одного из солдат, вернувшегося домой.

Военных встречали с плакатами. Жители Новоуральска аплодировали и выкрикивали слова благодарности.

В июне 2022 года бойцы ОМОНа из Нижнего Тагила вернулись в Екатеринбург со спецоперации на Украине. Они защищали мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик. Их встречали сослуживцы, командование и родные.