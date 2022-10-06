Мобилизованного по ошибке 59-летнего хирурга из Асбеста восстановили на работе

Мужчина ранее не участвовал в военных действиях. Фото: Полина Дьячок

Заведующего хирургическим отделением асбестовской больницы №1 59-летнего Виктора Дьячка, которого ошибочно призвали во время частичной мобилизации, восстановили на работе. 22 сентября он получил повестку в военкомат, и в тот же день его уволили.

- Когда в СМИ прошла информация о мобилизации врача-хирурга в Асбесте, мы подключились. Действительно, он был незаконно уволен еще до выхода постановления правительства о том, что нельзя прекращать трудовые отношения, - рассказал на пресс-конференции в ТАСС главный государственный инспектор труда в Свердловской области Федор Кравцов.

Напомним, мужчина ранее не участвовал в военных действиях, у него хроническое заболевание почек, астигматизм и расширенный варикоз нижних конечностей. Дочь Виктора Дьячка обращалась в прокуратуру, записывала видео в социальные сети, писала губернатору и президенту, чтобы вернуть отца.