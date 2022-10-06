Баскетбольный клуб УГМК возвращается в Екатеринбург

Фото предоставлено пресс-службой УГМК

Несколько месяцев «лисицы» провели в ожидании нового сезона и вот наконец они встретятся с болельщиками лицом к лицу.

В рамках PARI Чемпионата России – Премьер-лига УГМК сыграет с баскетбольным клубом «Самара».

Матч-открытие на обновленной площадке ДИВСа — это не только высококлассный паркет и трибуны, но и крутое шоу, выступление группы поддержки «Funny Foxes» и розыгрыш подарков. Организаторы просят гостей приходить заранее, чтобы успеть принять участие во всех активностях.

Фото предоставлено пресс-службой УГМК

А в честь открытия сезона, в социальных сетях БК УГМК, проводится розыгрыш ценных подарков.

Встреча пройдет в пятницу 7 октября, в 18:30, на обновленном паркете ДИВСа (Олимпийская набережная, 3).

Вход свободный.