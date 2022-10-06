Свердловский производитель запускает линию амуниции для мобилизованных

Амуницию делают на основе тактического снаряжения для силовых структур. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Свердловская компания Stich profi запускает линию производства одежды для мобилизованных. Первая партия комплекта снаряжения уже проходит финальные испытания. Амуницию делают на основе тактического снаряжения для силовых структур. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

- Комплект для новобранца может видоизменяться, но на текущий момент он включает: бронежилет с сертифицированной противоосколочной защитой, панель на автоматные магазины, с возможностью переноски от четырех до восьми автоматных магазинов, а также гранатные подсумки и аптечку первого эшелона, — рассказал директор компании Алексей Гольцев.

При создании амуниции используют проверенные ткани и фурнитуру. Отдельное внимание уделяется ниткам. При этом вся одежда проходит испытания в боевых спецподразделениях.

Компания также изготавливает собственные противоосколочные пакеты для бронежилета. Они получаются легкими – в районе трех килограмм. Такой бронежилет имеет сертификат государственного образца. Помимо этого, в него можно установить керамические бронеплиты.