На Щербакова появились выделенки для общественного транспорта

Исследования показывают, что более 65 процентов населения пользуются общественным транспортом Фото: Алексей БУЛАТОВ

На улице Щербакова от Самолетной до Павлодарской появились выделенки для общественного транспорта в обоих направлениях. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в администрации Екатеринбурга.

- Продолжается работа по созданию приоритета для движения общественного транспорта. Согласно исследованиям пассажиропотока, более 65 процентов населения пользуются общественным транспортом, - рассказали в мэрии.

В администрации уверены, что появление выделенных полос для общественного транспорта позволит жителям города быстрее добираться до работы и учебы.

Отметим, что автомобилистам регулярно приходится стоять в пробке, образующейся на Щербакова, особенно в будни. Утром затор образуется в сторону центра, вечером - в сторону Уктуса.