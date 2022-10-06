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Общество6 октября 2022 10:58

На Щербакова появились выделенки для общественного транспорта

В мэрии считают, что это поможет горожанам быстрее добираться до работы
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Исследования показывают, что более 65 процентов населения пользуются общественным транспортом

Исследования показывают, что более 65 процентов населения пользуются общественным транспортом

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На улице Щербакова от Самолетной до Павлодарской появились выделенки для общественного транспорта в обоих направлениях. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в администрации Екатеринбурга.

- Продолжается работа по созданию приоритета для движения общественного транспорта. Согласно исследованиям пассажиропотока, более 65 процентов населения пользуются общественным транспортом, - рассказали в мэрии.

В администрации уверены, что появление выделенных полос для общественного транспорта позволит жителям города быстрее добираться до работы и учебы.

Отметим, что автомобилистам регулярно приходится стоять в пробке, образующейся на Щербакова, особенно в будни. Утром затор образуется в сторону центра, вечером - в сторону Уктуса.