Свыше 200 мероприятий по изучению правил безопасности в зоне движения поездов организовала СвЖД для школьников в сентябре

Предоставлено пресс-службой РЖД

Информационно-разъяснительная кампания «Правила моей безопасности на железной дороге!» направлена на предотвращение ситуаций, в которых несовершеннолетние могут получить травмы на объектах железнодорожного транспорта. В профилактической акции приняли участие в общей сложности около 5 тыс. детей и подростков 6-17 лет.

Сотрудники СвЖД проводили лекции и уроки безопасности в школах, экскурсии на железнодорожные предприятия, тематические квесты и квизы, интерактивные викторины, раздавали памятки с правилами поведения на железной дороге.

Предоставлено пресс-службой РЖД

Так, на территории жд вокзала и станции Екатеринбург-Пассажирский железнодорожники организовали для школьников квест с заданиями на знание этих правил. Подростки прокладывали безопасный маршрут, пользуясь подсказками на инфраструктуре (предупреждающими и запрещающими знаками, информационными аншлагами, ограничительными линиями на платформах). На пешеходном мосту через пути ребятам рассказали об опасности контактной сети, где провода находятся под очень высоким напряжением, и почему нельзя залезать на крыши вагонов и делать селфи на высоте. С начала года в границах СвЖД по этой причине произошло два случая смертельного электротравмирования подростков.

Предоставлено пресс-службой РЖД

СвЖД напоминает, что железная дорога является зоной повышенной опасности. Переходить пути можно только в оборудованных для этого местах, убедившись в отсутствии приближающегося поезда. Нельзя ходить по путям, запрыгивать на подножки движущегося поезда, перелезать через автосцепные устройства между вагонами, забираться на крыши вагонов. При нахождении в зоне движения поездов необходимо отказаться от использования наушников и не отвлекаться на гаджеты.