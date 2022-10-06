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Общество6 октября 2022 9:45

Жители Екатеринбурга пожаловались на звуки стрельбы и взрывов

Они слышны из-за учений мобилизованных
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Звуки услышали жители Академического района

Звуки услышали жители Академического района

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге жители Академического района рассказали, что слышат громкие звуки стрельбы и взрывов. В Центральном военном округе (ЦВО) «КП-Екатеринбург» рассказали, что это может быть из-за учений на Свердловском полигоне.

- Все мобилизованные военнослужащие выполняют нормативы по стрельбе из современного стрелкового оружия, в том числе из пулемета Калашникова ПКМ, ручного противотанковое гранатомёта РПГ–7В, а также из автомата Калашникова АК-74. Кроме того, военнослужащие отработают метание боевых гранат – РГ, - рассказали в ЦВО.

Ранее, в ночь на 5 октября 2022 года, в Екатеринбурге горожане проснулись от странного громкого гула. Его услышали жители Вторчермета. Очевидцы рассказали, что гул стал слышен около 02:30 и исчез через час. Горожане отмечают, звук им мешал спать.