Жители Екатеринбурга пожаловались на звуки стрельбы и взрывов

Звуки услышали жители Академического района Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге жители Академического района рассказали, что слышат громкие звуки стрельбы и взрывов. В Центральном военном округе (ЦВО) «КП-Екатеринбург» рассказали, что это может быть из-за учений на Свердловском полигоне.

- Все мобилизованные военнослужащие выполняют нормативы по стрельбе из современного стрелкового оружия, в том числе из пулемета Калашникова ПКМ, ручного противотанковое гранатомёта РПГ–7В, а также из автомата Калашникова АК-74. Кроме того, военнослужащие отработают метание боевых гранат – РГ, - рассказали в ЦВО.

Ранее, в ночь на 5 октября 2022 года, в Екатеринбурге горожане проснулись от странного громкого гула. Его услышали жители Вторчермета. Очевидцы рассказали, что гул стал слышен около 02:30 и исчез через час. Горожане отмечают, звук им мешал спать.