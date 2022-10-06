В Екатеринбургской школе третьеклассник издевается над детьми

Родители недовольны поведением школьника Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге ученики начальной школы № 52 страдают из-за агрессивного одноклассника. Третьеклассник Александр (имя изменено – Прим. Ред.) бьет одноклассников, срывает уроки и издевается над девочками. Об этом пишет портал Е1 со ссылкой на родителей учеников.

- Обращались не раз к директору и завучу. Они не могут помочь. В прошлом году в класс поступил школьник-второгодник. Он ругается матом, обижает детишек, курит, дерется. Он схватил одноклассницу за горло и душил, - цитирует Е1 Юлию, маму одной из учениц. - Это очень агрессивный школьник, его мама не хочет решать проблему. Переводить в другую школу не желает.

Родители опасаются за безопасность своих детей. Они отмечают, что проблемного ребенка уже видели с ножницами, зажигалками, сделать ничего.

«КП-Екатеринбург» обратились за комментарием в школу № 52. Как сообщили в учреждении, они не знают ничего о конфликтном поведении школьника. В управлении образования также от комментариев отказались.

В полиции Екатеринбурга уже заинтересовались учащимся школы № 52.

- Ранее в полицию сообщений и заявлений в отношении данного ребёнка не поступало. На учёте семья не состоит. Сотрудники ПДН территориального отдела проверяют информацию, опубликованную в СМИ, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-группе городской полиции.