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Общество6 октября 2022 9:07

В Кольцово задержали пассажира из Таджикистана с опасной продукцией

Он пытался провезти в Екатеринбург домашний мед
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Фото: пресс-служба Россельхознадзора Свердловской области

Фото: пресс-служба Россельхознадзора Свердловской области

В Кольцово 4 октября задержали пассажира из Таджикистана с опасной продукцией. Он пытался провезти в Екатеринбург домашний мед.

- При проведении государственного ветеринарного контроля ручной клади и багажа пассажиров должностными лицами Управления Россельхознадзора по Свердловской области совместно с сотрудниками Кольцовской таможни выявлена партия потенциально опасной продукции домашнего приготовления, - рассказали в пресс-службе Россельхознадзора Свердловской области.

У мужчины не было на мед ни ветеринарных сопроводительных документов, ни разрешения Россельхознадзора на ввоз, ни маркировки.

Мед был изъят и уничтожен. Как объяснили в ведомстве - в целях предупреждения распространения на территории РФ инфекционных заболеваний.

Пассажира привлекли к административной ответственности по статье 10,8 КоАП РФ. Материалы дела переданы в таможенные органы.