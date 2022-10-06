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Происшествия6 октября 2022 8:55

В Екатеринбурге водителя «девятки» задержали за дачу взятки

Он не поставил машину на учет
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Мужчина хотел откупиться от инспекторов за 850 рублей

Мужчина хотел откупиться от инспекторов за 850 рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 5 октября полицейские задержали водителя «ВАЗ-2109», который пытался дать взятку инспекторам. Об этом сообщает городское ГИБДД.

Машину остановили напротив дома №3 на улице Шефской. Госномера легковушки числились в базе розыска.

- Как установили сотрудники полиции, прежний хозяин легковушки снял машину с регистрации, а новый владелец вовремя не поставил ее на учет, - говорится в сообщении Госавтоинспекции.

После короткой беседы водитель предложил полицейским взятку за уход от административной ответственности. Он достал купюры и подал их инспектору. Сотрудники ГИБДД объяснили, что за это ему грозит уголовная ответственность, и доложили об инциденте в дежурную часть.

На место приехала следственно оперативная группа. Сотрудники в присутствии понятых изъяли 850 рублей. «Девятку» поместили на спецстоянку за отсутствие у водителя документов на машину. Возбуждено дело по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (Мелкое взяточничество).