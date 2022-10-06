В Екатеринбурге водителя «девятки» задержали за дачу взятки

Мужчина хотел откупиться от инспекторов за 850 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 5 октября полицейские задержали водителя «ВАЗ-2109», который пытался дать взятку инспекторам. Об этом сообщает городское ГИБДД.

Машину остановили напротив дома №3 на улице Шефской. Госномера легковушки числились в базе розыска.

- Как установили сотрудники полиции, прежний хозяин легковушки снял машину с регистрации, а новый владелец вовремя не поставил ее на учет, - говорится в сообщении Госавтоинспекции.

После короткой беседы водитель предложил полицейским взятку за уход от административной ответственности. Он достал купюры и подал их инспектору. Сотрудники ГИБДД объяснили, что за это ему грозит уголовная ответственность, и доложили об инциденте в дежурную часть.

На место приехала следственно оперативная группа. Сотрудники в присутствии понятых изъяли 850 рублей. «Девятку» поместили на спецстоянку за отсутствие у водителя документов на машину. Возбуждено дело по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (Мелкое взяточничество).