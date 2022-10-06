В Свердловской области на час в ряде организаций отключат электроэнергию

Свердловская область присоединится к акции «Час энергосбережения» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области 6 октября с 18:00 до 19:00 на ряде предприятий и в организациях отключат оргтехнику и осветительные приборы. Так наш регион присоединится к акции «Час энергосбережения» Всероссийского Фестиваля #ВместеЯрче.

- Участвовать в акции будут точно ресурсоснабжающие организации, - рассказал и.о. министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. - Также к акции могут присоединиться все уральцы. Стоит на один час отключить бытовые приборы.

Он отметил, что акция проходят для привлечения внимания к проблемам энергосбережения, а также популяризации применения современных энергоэффективных технологий и бережного отношения к энергоресурсам.

Добавим, что акция #ВместеЯрче проходит в России с 2016 года.

Напомним, в прошлом году мы писали, что Свердловская область поддержала международную экологическую акцию «Час земли». В городах региона на 60 минут отключали подсветку памятников и зданий.