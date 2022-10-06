На полках свердловских магазинов нашли молоко с кишечной палочкой

Молоко с кишечной палочкой закупили в магазинах «Верный» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В молоке свердловского производителя «Белые росы» обнаружили кишечную палочку и превышение уровня бактериальной обсемененности (КМАФАнМ). Об этом сообщает Роскачество.

При этом опасное молоко закупили в сети магазинов «Верный» в Свердловской области. Также кишечную палочку нашли в молоке «Моя цена» (Брянская область), «Амка» (Рязанская область), «Дмитрогорский продукт» (Тверская область), «Приволжское» (Ивановская область), «Свое наше» и «Чишминский молочный завод» (Республика Башкортостан).

- Испытания показали, что 14% исследованного молока имеют проблемы с показателями безопасности, - говорится в сообщении Роскачества.

Ранее, в августе, в Свердловской области нашли кишечную палочку в молочной продукции. Бактерии обнаружили во время микробиологических испытаний в четырех пробах из 128 проверенных.