В экзаменационном подразделении ГИБДД в Екатеринбурге изменился график работы

Записаться в подразделение можно, воспользовавшись единым порталом Госуслуги Фото: Алексей БУЛАТОВ

В экзаменационном подразделении ГИБДД в Екатеринбурге на Чкалова,1 изменился график работы. Об этом сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

- Теперь в подразделении, оказывающем услуги по проведение экзаменов на право управления транспортными средствами, выдаче водительских удостоверений, посетителей будут принимать по новому графику, - рассказали в госавтоинспекции.

Публикуем график работы экзаменационного подразделения ГИБДД в Екатеринбурге:

Вторник с 11:00 до 19:00;

Среда с 09:00 до 17:00;

Четверг с 12:00 до 17:00;

Пятница с 09:00 до 17:00;

Суббота с 09:00 до 17:00.

Понедельник и воскресенье - выходные.

В ГИБДД напоминают, что записаться в подразделение можно, воспользовавшись единым порталом Госуслуги, где есть возможность не только выбрать удобный день и время посещения, но и оплатить госпошлину со скидкой 30%.