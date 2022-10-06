В Свердловской области больше 9 млрд рублей направят на улучшение экологии

Деньги пойдут в том числе средства на контроль качества атмосферного воздуха в уральских городах, экологический и радиационный мониторинг Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области больше девяти миллиардов рублей направят на улучшение экологии и сохранение природных ресурсов. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

- Региональная госпрограмма по обеспечению рационального, безопасного природопользования и развития лесного хозяйства продлена до 2027 года, - говорится в сообщении.

При этом на развитие лесного хозяйства региона в ближайшие пять лет хотят направить 4,3 миллиарда рублей. Деньги будут тратить на систему охраны лесов, лесопожарную технику, восстановление массивов, запасы семян лесных растений и выращивание посадочного материала.

Еще более 1,4 миллиарда рублей выделят на развитие водохозяйственного комплекса Свердловской области. 1,1 миллиарда уйдут на капремонт гидротехнических сооружений.

Также средства будут направлять на контроль качества атмосферного воздуха в уральских городах, экологический и радиационный мониторинг. Помимо этого, планируется развивать особо охраняемые природные территории, организовывать экологический туризм и заселять водоемы рыбой.