Синоптики рассказали, сколько продержится теплая погода в Свердловской области

Погода испортится в середине месяца Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область после резкого похолодания и снегопада неожиданно пришло потепление, которое держится уже несколько дней. По данным Уральского гидрометцентра, столбики термометров поднимались до + 20 градусов. Синоптики рассказали, как долго теплая погода будет радовать свердловчан.

- Благоприятная для завершения сельхозуборочных работ погода все же не будет продолжительной, - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко. - Температура заметно понизится: в период 9-12 октября ночью +2,+7 градусов, днем +8,+13 градусов.

До того, как в регион придет похолодание, на регион обрушатся дожди. Осадки принесет в ближайшие двое-трое суток надвигающийся на Урал атмосферный фронт с Европейской территории.

- В воскресенье и в первой половине следующей недели осадков немного, вероятны они в основном в северных районах Свердловской области и Пермском крае, - добавила Галина Шепоренко.

Напомним, ранее синоптики сообщили, что в октябре ожидаются нормальные для этого месяца температуры воздуха, а мощных снегопадов в регионе в ближайшее время не ожидается.