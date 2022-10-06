Жители многоэтажки на ЖБИ задержали мужчину, который приставал к детям

Сейчас он в КПЗ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На ЖБИ задержали пьяного мужчину. Сейчас он находится в камере предварительного заключения. В социальных сетях распространяется информация о его домогательствах к девочке.

- Мужчина 1984 года рождения задержан. На момент доставления в дежурную часть он имел признаки опьянения. Также установлено, что ранее он был судим за кражи. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту происшествия. По результатам разбирательства будет принято обоснованное решение, - пояснили в УМВД города.

Источник «КП-Екатеринбург» отметил, что родители ребенка еще не обращались с заявлением.

- Пока нет оснований верить слухам. Сам он сказал, что пьяный начал падать и схватил девочку за штанину. Если будет заявление от родителей, то начнут разбираться, - пояснил инсайдер.

Ранее мы писали, что массажиста, обвиненного в домогательствах к студентке, отпустили на свободу.