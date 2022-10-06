В Невьянске мужчина подарил мошенникам 259 тысяч рублей

Мужчина снял в банке все свои деньги и разными платежами внес их на счета электронных кошельков Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Невьянске 59-летний мужчина отдал мошенника 259 тысяч рублей. Его убедили перевести деньги, чтобы якобы уберечь их от аферистов. Об этом сообщает МО МВД «Невьянский».

- При опросе мужчина пояснил, что в конце августа 2022 года ему позвонили с неизвестных номеров, однако мужчина не отвечал на незнакомые номера, - говорится в общении.

Позже потерпевший набрал в интернете номер, чтобы узнать, кому он принадлежит. Цифры были указаны на сайте одной из силовых структур, поэтому в следующий раз, когда мужчине позвонили с этого номера, он ответил на звонок.

Девушка на другом конце представилась сотрудником банка. Она заявила, что на личный кабинет мужчины совершаются атаки. Она соединила его якобы со специалистом кредитной организации. Телефон взял мужчина и сказал, что деньги нужно вывести на безопасные счета.

Житель Невьянска отказался. Он заявил, что не общается с незнакомыми людьми и прекратил разговор. Через некоторое время ему позвонил лжесиловик. Аферист рассказал, что якобы возбуждено уголовное дело в отношении мошенников и нужно вывести деньги со счетов для контроля аферистов. Потерпевший поверил мошенникам, потому что номер, с которого позвонили был зарегистрирован на настоящем сайте ведомства.

Мужчина снял в банке все деньги и разными платежами внес их на счета электронных кошельков, которые ему указали мошенники. Полиция возбудила по части 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).