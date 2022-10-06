В полиции рассказали о 13-летнем мальчике, пропавшем на Урале

Мальчика разыскивают полицейские и волонтеры Фото: ПСО Прорыв

В полиции рассказали о 13-летнем Эдуарде Гашеве, пропавшем 5 октября в селе Новоалексеевское Первоуральского городского округа. Оказывается мальчик ушел в школу и перестал выходить на связь. Об этом сотрудникам полиции рассказал отец Эдуарда, когда обратился с заявлением о розыске сына.

- В настоящее время в розыске мальчика принимают участие 13 сотрудников территориального ОВД из подразделений уголовного розыска, участковых уполномоченных полиции. Ориентировка с описанием внешности передана нарядам ППСП и ГИБДД находящихся в настоящее время на маршрутах патрулирования, - рассказали «КП-Екатеринбург» в ОМВД России по Первоуральску.

Также там отметили, что мальчик воспитывается отцом и бабушкой. Ранее он уже уходил из дома и состоит на учете в отделении по делам не совершеннолетних.

Если вы знаете, где может находиться Эдуард, сообщите об этом в дежурную часть ОМВД России по Первоуральску по номеру телефона 8(3439) 64-82-21 или волонтерам поискового отряда, указанным в ориентировке.