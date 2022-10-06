Актер из екатеринбургского драмтеатра ушел добровольцем на спецоперацию

Молодой человек признался, что долго принимал решение, чтобы уйти на фронт. Фото: страница Александра Хвостова во «ВКонтакте»

Актер из Свердловского академическом драмтеатра, 28-летний Александр Хвостов, ушел добровольцем на спецоперацию. При этом молодой человек никогда не служил в армии, и у него была бронь в театре. Об этом сообщает портал Е1.RU.

Сейчас Хвостов уже находится под Воронежем. Актер живет в палаточном лагере и ждет распределения. Его мобилизовали из Верхней Пышмы. В его отряде было 35 человек и все добровольцы. Молодой человек признался, что долго принимал решение, чтобы уйти на фронт.

- Вечером 29 сентября я приехал в военкомат, взял повестку, а 30-го числа в восемь утра уже было отправление. Было буквально несколько часов, чтобы в военторге успеть докупить что-то из одежды и хоть немного запастись продуктами, - рассказал актер.

Он отметил, что думал об участии в спецоперации за две недели до отправления. Серьезнее всего раздумья были в последние три–четыре дня перед походом в военкомат. Хвостов планирует участвовать в спецоперации от полугода до года, а затем хочет вернуться в театр.

- Почему принял такое решение? Во-первых, это воспитание. С детства я читал военную литературу, и для меня всегда были героями те, кто уходил на фронт во время ВОВ, - объяснил актер.

Хвостов заявил, что, по его мнению, люди искусства должны поддерживать дух народа, уровень культуры, тыл концертами и спектаклями, а также подавать пример.