Выставка пройдет с 10 по 13 июля на площадке «Екатеринбург-Экспо» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Страной-партнером «Иннопрома-2023» станет Республика Беларусь. Выставка пройдет с 10 по 13 июля на площадке «Екатеринбург-Экспо».

- Участие Беларуси в качестве страны-партнера в Иннопроме послужит дополнительным мощным стимулом для расширения промышленно-технологической кооперации между двумя государствами, - сообщили в telegram-канале Министерства промышленности и торговли РФ.

Также там добавили, что на выставке будут представлены актуальные технологии в области транспортного машиностроения, автоматизации производственных процессов, производства компонентов, технологий для городов и других перспективных направлений промышленности.

Отметим, что это будет 13 выставка. В 2022 году темой выставки стал «Промышленный переход: от вызовов к новым возможностям». Главной страной-партнером был Казахстан. В выставке приняли участие около 500 экспонентов из более 30 стран.