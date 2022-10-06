В Нижнем Тагиле родители выступили против возможного закрытия детского клуба «Эдельвейс»

В случае закрытия клуба кружки будут перенесены в другие места Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле на месте детского клуба «Эдельвейс» может появиться технопарк «Кванториум», который войдет в структуру лицея № 39. Об этом пишет TagilCity.ru. В клубе занимаются около 200 детей от 5 до 17 лет. Их родители выступили против возможно закрытия «Эдельвейса».

- В ближайшее время наш родной квартальный клуб хотят у нас забрать, - рассказала TagilCity.ru мама одного из детей. - Эта новость потрясла нас до глубины души, ведь для наших детей клуб как второй дом, куда они с удовольствием спешат после школьных занятий.

По ее словам, 27 сентября директор ДДДЮТ Оксана Артемова провела собрание с родителями и сообщила, что в случае закрытия клуба кружки будут перенесены в другие места. При этом обучение детей продолжится в прежнем режиме. Директор подтвердила изданию эту информацию, однако отметила, что сейчас у нее нет никаких официальных документов и распоряжений по поводу «Эдельвейса».