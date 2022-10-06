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Происшествия6 октября 2022 2:45

В Нижнем Тагиле спасатели помогли девочке, застрявшей между железных прутьев на детской площадке

Помощь вызвала проходящая мимо женщина
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Спасатели при помощи гидравлического оборудования помогли достать ребенку ногу Фото: скриншот с видео

Спасатели при помощи гидравлического оборудования помогли достать ребенку ногу Фото: скриншот с видео

В Нижнем Тагиле спасатели помогли девочке, застрявшей между железных прутьев на детской площадке. Все произошло 5 октября на Тагилстрое. Помощь вызвала проходящая мимо женщина

- На детской площадке во время игры у девочки застряла нога, - рассказали в группе «ВКонтакте» «Тагильский спасатель». - Женщина - случайный свидетель незамедлительно вызвала тагильских спасателей, которые при помощи гидравлического оборудования помогли достать ногу. Все счастливы, довольны и здоровы!

Напомним, в Нижнем Тагиле на новой набережной подросток получил травмы после того, как прокатился на карусели. Это произошло на новой набережной у городского Дворца детского и юношеского творчества 5 мая. У подростка была разбита голова. Кроме того, у него диагностировали перелом грудного отдела позвоночника и ушибы.