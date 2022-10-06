Спасатели при помощи гидравлического оборудования помогли достать ребенку ногу Фото: скриншот с видео

В Нижнем Тагиле спасатели помогли девочке, застрявшей между железных прутьев на детской площадке. Все произошло 5 октября на Тагилстрое. Помощь вызвала проходящая мимо женщина

- На детской площадке во время игры у девочки застряла нога, - рассказали в группе «ВКонтакте» «Тагильский спасатель». - Женщина - случайный свидетель незамедлительно вызвала тагильских спасателей, которые при помощи гидравлического оборудования помогли достать ногу. Все счастливы, довольны и здоровы!

Напомним, в Нижнем Тагиле на новой набережной подросток получил травмы после того, как прокатился на карусели. Это произошло на новой набережной у городского Дворца детского и юношеского творчества 5 мая. У подростка была разбита голова. Кроме того, у него диагностировали перелом грудного отдела позвоночника и ушибы.