На Урале пропал 13-летний мальчик

Фото: ПСО Прорыв

В селе Новоалексеевское Первоуральского городского округа пропал 13-летний Эдуард Гашев. О его местонахождении ничего неизвестно с 5 октября. Мальчика разыскивают полицейские и волонтеры поискового отряда «Прорыв».

У Эдуарда рост 150 см, карий цвет глаз, серые волосы. Известно, что на момент пропажи подросток был одет в синюю спортивную кофту, серые спортивные штаны и зеленые кроссовки.

Если вы знаете, где может находиться мальчик, сообщите координатору поиска Игорю по телефону: 89623165542 или в ОМВД России по Первоуральску: 8(3439) 64-82-21 либо 102 (02).

Напомним, в Екатеринбурге продолжаются поиски 29-летней Натальи Елисеевой (Котохиной). Последний раз женщина выходила на связь 15 сентября. С тех пор нет никакой информации об ее местонахождении.