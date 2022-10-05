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Звезды5 октября 2022 18:40

Клава Кока исполнила мечту фаната, посвятившего ей песню

Певица встретилась с поклонником в ресторане
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
Клава кока встретилась с Александром Романенко. Фото: telegram-канал Клавы Коки

Клава кока встретилась с Александром Романенко. Фото: telegram-канал Клавы Коки

Популярная певица Клава Кока поделилась милым фото с поклонником. На нем певица широко улыбается, держа в руках огромный букет белых роз, а рядом сидит не менее довольный блогер Александр Романенко.

- Парень бомбил мне директ два года, потом посвятил мне песню, снял клип, скидывал его «всеем» и я его увидела. Сейчас сидим, болтаем, кушаем. Главное – настойчивость. Сашка, ты классный! Спасиб за вечер, - подписала пост певица.

Ранее стало известно, что Клава Кока вошла в состав членов жюри нового шоу на СТС «Маска.Танцы». Вместе с Клавой Кокой судьями станут Тимур Родригез, Сергей Светлаков и Егор Дружинин.