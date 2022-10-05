В «Кольцово» мужчина пытался провезти через границу 100 флаконов духов

Товар у нарушителя изъяли, теперь ему грозит штраф. Фото: пресс-служба уральского таможенного управления

В уральском аэропорту «Кольцово» таможенники поймали безработного мужчину из Пермского края, который хотел переправить через границу почти 100 флаконов брендированных духов. Пассажир прибыл рейсом Душанбе – Екатеринбург. Проходя «зеленый» коридор, он отметил, что у него нет товара для декларирования.

- Правда, в результате досмотра в его сумке было обнаружено 94 флакона парфюмерной продукции, общим весом 4,6 килограмма. Пассажир стал уверять, что приобрел духи на рынке в Таджикистане для личного пользования, а именно в подарок друзьям и родственникам, - рассказали в пресс-службе уральского таможенного управления.

Однако сотрудников аэропорта такая версия не убедила, они сочли, что товар в таком количестве является коммерческой партией. Товар у нарушителя изъяли, теперь ему грозит штраф за отсутствие декларации по установленной форме.